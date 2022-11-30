Определены города Подмосковья с подешевевшим жильем

«ЦИАН.Аналитика»: в Подмосковье жилье больше всего подешевело в Кубинке

С начала 2022 года среди городов Подмосковья вторичное жилье больше всего подешевело в Кубинке — квадратный метр стал стоить меньше на пять процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Эксперты определили, что «квадрат» стал стоить в Кубинке 107,2 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга заняла Ивантеевка, где квадратный метр подешевел на 3,3 процента. Топ-3 списка замкнуло Голицыно с динамикой в 1,1 процента — «квадрат» подешевел до 138,1 тысячи рублей.

Ниже в списке расположились Люберцы и Подольск, где квадратный метр подешевел на 0,7 процента и 0,5 процента соответственно. В Раменском и Лыткарино динамика снижения достигла 0,4 процента в каждом. В среднем в Московской области квадратный метр жилья стал стоить 127,9 процента — на 4,4 процента больше, чем в начале 2022 года.

Ранее аналитики IRN.RU пришли к выводу, что самое дешевое жилье под Москвой можно купить в городах Кашира и Ожерелье — там один квадратный метр вторичных квартир стоит 61,4 тысячи рублей.