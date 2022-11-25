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21:00, 25 ноября 2022Среда обитания

Названы города Подмосковья с самым дешевым жильем

IRN.RU: самое дешевое жилье под Москвой можно купить в городах Кашира и Ожерелье
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Shutterstock

Самое дешевое жилье под Москвой можно купить в городах Кашира и Ожерелье — там один квадратный метр вторичных квартир стоит 61,4 тысячи рублей. Локации Подмосковья с наиболее доступным жильем назвали аналитики IRN.RU в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место поделили Шатура и Рошаль — там «квадрат» готового жилья стоит 70,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкает Волоколамск — квартиры на вторичном рынке в этом городе стоят в среднем 70,4 тысячи рублей за квадратный метр.

Далее следуют Егорьевск и Куровское (76,1 тысячи рублей за «квадрат»), Воскресенск (79,8 тысячи рублей), Михнево (84,9 тысячи рублей), Орехово-Зуево и Павловский Посад (87,3 тысячи рублей), Можайск, Руза и Тучково (по 94,4 тысячи рублей), Серпухов (95,6 тысячи рублей), Электросталь и Электроугли (96,6 тысячи рублей), Ногинск и Черноголовка (96,7 тысячи рублей), Коломна (97,5 тысячи рублей).

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По данным IRN.RU, в 20 подмосковных городах вторичный «квадрат» стоит меньше 100 тысяч рублей — только один из них расположен в часе езды на электричке от столицы. При этом в целом в Московской области стоимость одного квадратного метра готового жилья оказалась на уровне 151,6 тысячи рублей — это на 14,2 процента выше, чем в 2021 году.

«По сравнению с Москвой в области стоимость жилья гораздо "ближе к народу", но тем не менее и там ценник сильно завышен. За 2020-2021 годы квартиры в Подмосковье, как и в Москве, подорожали примерно в 1,5 раза на фоне низких ставок по ипотеке. В начале 2020 года один квадратный метр жилья в Московской области стоил 91,9 тысячи рублей», — пояснил руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.

Специалисты ожидают, что цены на жилье в столичном регионе в среднесрочной перспективе начнут падать — на этом фоне должно увеличиться и число подмосковных городов с приемлемой стоимостью квартир и хорошей транспортной доступностью.

Ранее на вторичное жилье предложили распространить семейную ипотеку. Программой можно воспользоваться при соблюдении двух условий. Ипотека по льготной ставке будет доступна только семьям с ребенком-инвалидом и лишь в том случае, если в регионе, где заемщики хотят купить жилье, не строятся многоквартирные жилые дома.

Нина Ташевская
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