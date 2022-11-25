Один вид ипотеки предложили распространить на вторичное жилье

Минфин предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье

В России предложили распространить один вид ипотеки на вторичное жилье. Минфин подготовил законопроект, который разрешает в некоторых случаях покупать готовую недвижимость с помощью семейной ипотеки, сообщает «РБК».

Программой можно будет воспользоваться при соблюдении двух условий. Ипотека по льготной ставке будет доступна только семьям с ребенком-инвалидом и лишь в том случае, если в регионе, где заемщики хотят купить жилье, не строятся многоквартирные жилые дома.

В ноябре сообщалось, что в России стали чаще выдавать семейную ипотеку. С января по октябрь 2022 года было оформлено 140 тысяч кредитов по этой программе — это больше, чем за весь 2021 год, когда выдали 132,9 тысячи займов.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что за первые восемь месяцев текущего года наибольшее число кредитов по льготной программе семейной ипотеки выдали в Москве. С января по август жители столицы оформили льготные кредиты на сумму в 117 миллиардов рублей. В рамках этого типа ипотеки было заключено 14 тысяч сделок.