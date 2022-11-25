Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:12, 25 ноября 2022Среда обитания

Один вид ипотеки предложили распространить на вторичное жилье

Минфин предложил распространить семейную ипотеку на вторичное жилье

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В России предложили распространить один вид ипотеки на вторичное жилье. Минфин подготовил законопроект, который разрешает в некоторых случаях покупать готовую недвижимость с помощью семейной ипотеки, сообщает «РБК».

Программой можно будет воспользоваться при соблюдении двух условий. Ипотека по льготной ставке будет доступна только семьям с ребенком-инвалидом и лишь в том случае, если в регионе, где заемщики хотят купить жилье, не строятся многоквартирные жилые дома.

В ноябре сообщалось, что в России стали чаще выдавать семейную ипотеку. С января по октябрь 2022 года было оформлено 140 тысяч кредитов по этой программе — это больше, чем за весь 2021 год, когда выдали 132,9 тысячи займов.

Ранее заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что за первые восемь месяцев текущего года наибольшее число кредитов по льготной программе семейной ипотеки выдали в Москве. С января по август жители столицы оформили льготные кредиты на сумму в 117 миллиардов рублей. В рамках этого типа ипотеки было заключено 14 тысяч сделок.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о мобилизации фразой «не надо, нам хватит»
Названы районы-лидеры по снижению цен на новостройки
Цена на российскую нефть резко упала
Бывшего российского полицейского осудят за превышение полномочий
Путин описал противника России на Украине
Путин рассказал о ситуации с обмундированием участников СВО
Путин высказался о результатах подразделения «Барс»
Путин допустил распространение льгот на ополченцев Донбасса с 2014 года
В Харьковской области произошла серия взрывов
Российский спецназ перешел к новой схеме поражения целей на сватовском рубеже
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.