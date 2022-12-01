В Польше объяснили разногласия вокруг поставок немецких ПВО

Экс-глава Минобороны Польши: поставки немецких ПВО сделают Варшаву зависимой от Берлина

Политики Польши вступили в разногласия вокруг предложения Берлина поставить Варшаве системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом говорится в материале Politico.

«Это настоящая цель [экс-премьер-министра Польши] Дональда Туска: сделать страну зависимой от Германии, сделать ее зависимой от немецких структур и решений, включая решения командования», — объяснил Антоний Мацеревич, бывший глава Министерства национальной обороны Польши.

Политолог Анна Сиверска-Чмай считает, что Ярослав Качиньский, фактический лидер страны и председатель правящей в партии «Право и справедливость» (PiS), пытается поднять рейтинг партии в опросах общественного мнения. По ее мнению, Качиньский использует Германию в качестве удобной «груши для битья», требуя от Берлина выплаты непомерных репараций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной.

Кроме того, она указала на обвинения Качиньского в адрес Германии из-за того, что она встала на сторону Брюсселя в споре о верховенстве права, в результате чего Европейский союз (ЕС) задерживает выплаты Польше из фонда восстановления.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил намерение отправить Польше системы ПВО. При этом немецкие власти отказываются направлять системы Киеву вместо Варшавы, поскольку это может поспособствовать прямому конфликту с Москвой.