Российские ученые разработали способ предотвратить потери урожая

Группа ученых из АлтГУ вместе с Yandex Cloud разработали систему мониторинга за растениями

Группа ученых из Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно со специалистами Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений, которая может быть полезна как научным специалистам, так и фермерам. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что с ее помощью ученые могут следить за популяцией исчезающих видов флоры. Алгоритм предсказывает распространение растений на заданной территории на основе данных о климате, влажности, типе почвы и присутствии вида в момент анализа. На основе этих сведений система формирует тепловую карту и указывает, на каких участках можно будет обнаружить растения в будущем.

В свою очередь фермеры могут использовать систему, чтобы предотвратить потери урожая. Алгоритм прогнозирует распространение растений-вредителей, из-за которых в России ежегодно теряется около 17 процентов урожая. Благодаря полученным данным фермеры смогут определять лучшие места и точную площадь для посевов, а также способы обработки почвы и сбора урожая.

Отмечается, то система создана на основе искусственного интеллекта и развернута на облачной платформе Yandex Cloud. Сейчас она работает в экспериментальном режиме на Алтае, однако в будущем сможет делать прогнозы в других российских регионах. При этом ученые планируют усовершенствовать систему с помощью компьютерного зрения. По их задумке, с помощью данного инструмента система сможет определять вид растения по фотографиям автоматически.

Ранее сообщалось, что ученые Алтайского государственного медицинского университета научились заживлять раны и язвы на коже человека с помощью наноцеллюлозы. Отмечалось, что перевязки целлюлозой спасли одну женщину от ампутации кисти руки, а другой мужчина, страдающий сахарным диабетом, отметил улучшение заживления язвы на стопе.