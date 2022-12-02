Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
10:13, 2 декабря 2022Моя страна

Российские ученые разработали способ предотвратить потери урожая

Группа ученых из АлтГУ вместе с Yandex Cloud разработали систему мониторинга за растениями

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Группа ученых из Алтайского государственного университета (АлтГУ) совместно со специалистами Yandex Cloud разработали систему для мониторинга растений, которая может быть полезна как научным специалистам, так и фермерам. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что с ее помощью ученые могут следить за популяцией исчезающих видов флоры. Алгоритм предсказывает распространение растений на заданной территории на основе данных о климате, влажности, типе почвы и присутствии вида в момент анализа. На основе этих сведений система формирует тепловую карту и указывает, на каких участках можно будет обнаружить растения в будущем.

В свою очередь фермеры могут использовать систему, чтобы предотвратить потери урожая. Алгоритм прогнозирует распространение растений-вредителей, из-за которых в России ежегодно теряется около 17 процентов урожая. Благодаря полученным данным фермеры смогут определять лучшие места и точную площадь для посевов, а также способы обработки почвы и сбора урожая.

Отмечается, то система создана на основе искусственного интеллекта и развернута на облачной платформе Yandex Cloud. Сейчас она работает в экспериментальном режиме на Алтае, однако в будущем сможет делать прогнозы в других российских регионах. При этом ученые планируют усовершенствовать систему с помощью компьютерного зрения. По их задумке, с помощью данного инструмента система сможет определять вид растения по фотографиям автоматически.

Ранее сообщалось, что ученые Алтайского государственного медицинского университета научились заживлять раны и язвы на коже человека с помощью наноцеллюлозы. Отмечалось, что перевязки целлюлозой спасли одну женщину от ампутации кисти руки, а другой мужчина, страдающий сахарным диабетом, отметил улучшение заживления язвы на стопе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские военные нанесли удар по ВСУ в Запорожье
Крупнейшая в мире компания по производству удобрений предупредила о дефиците
Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ российского поселка
В Германии не смогли найти деньги для закупки боеприпасов бундесверу
В российском регионе потерпел крушение истребитель МиГ-31
Военкоры сообщили об ударах ЧВК «Вагнер» по позициям ВСУ в Часовом Яру
На юге Москвы загорелось пришвартованное судно
Россиянам пообещали не повышать цены на деликатесы к новогоднему столу
США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тысячи спутников Starlink
Павел Прилучный станет отцом в третий раз
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.