Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ

Минобороны России сообщило о перехвате 13 снарядов украинских РСЗО «Ураган» и «Ольха»

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили в воздухе 13 снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Ольха» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской и Донецкой народных республиках (ДНР и ЛНР). Об этом в пятницу, 2 декабря, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Всего с начала проведения спецоперации российской стороной уничтожено 908 боевых машин реактивных систем залпового огня.

16 ноября оборонное ведомство показало на видео, как зоне проведения специальной военной операции на Украине российские войска барражирующим боеприпасом уничтожили установку украинской РСЗО «Град».