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13:59, 16 ноября 2022Россия

Уничтожение установки «Град» ВСУ российским дроном попало на видео

Минобороны показало кадры уничтожения установки РСЗО «Град» ВСУ барражирующим боеприпасом
СюжетСпециальная военная операция на Украине

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские войска барражирующим боеприпасом уничтожили установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар российского дрона попал на видео, кадры публикует Минобороны России в своем Telegram-канале.

Как сообщили в оборонном ведомстве, уничтожение установки РСЗО проходило в два этапа — обнаружение дроном-разведчиком и удар барражирующим боеприпасом. На публикуемых кадрах видно, что от установки отбегает солдат ВСУ, после чего по ней наносит удар российский БПЛА.

«В результате точного попадания РСЗО "Град" ВСУ была уничтожена», — сообщили в Минобороны.

Ранее оборонное ведомство показало кадры ударов вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» по позициям и технике ВСУ.

Валерий Розенберг
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