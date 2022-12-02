Дома в одной европейской стране рекордно подешевели за два года

Nationwide Building Society: дома в Великобритании максимально подешевели с 2020 года

В ноябре 2022 года дома в Великобритании рекордно подешевели за два года — на 1,4 процента относительно октября. Это максимальное месячное снижение показателя в этой европейской стране с разгара пандемии коронавируса в 2020 году, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society.

Отмечается, что в октябре жилье стало дешевле на 0,9 процента по сравнению с сентябрем. В годовом выражении, по данным специалистов, во втором месяце осени рост цен замедлился с 7,2 до 4,4 процента.

Сейчас в среднем дом можно купить за 263,79 тысячи фунтов стерлингов (около 19,9 миллиона рублей), в то время как в августе стоимость объектов была на уровне 273,75 тысячи фунтов стерлингов (около 20,6 миллиона рублей).

«Ситуация на финансовых рынках стабилизировалась, ставки по новым ипотечным кредитам остаются высокими, и рынок жилья во многом растерял импульс [к росту]», — пояснил старший экономист Nationwide Роберт Гарднер.

Ранее сообщалось, что рынок жилья в Швеции обвалился впервые за 30 лет. Цены на недвижимость снизились на 14 процентов по сравнению с максимальным значением в начале 2022 года — столь резкую динамику не наблюдали в европейской стране с 1990-х годов.