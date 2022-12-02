В ООН сообщили о преступлениях «Исламского государства» против христиан Ирака

ABC: в ООН сообщили о преступлениях «Исламского государства» против христиан Ирака

ООН опубликовала доказательства преступлений «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) против христианского населения Ирака. Об этом сообщает американский телеканал ABC.

Отмечается, что в докладе следственной группы ООН в отношении иракских христиан зафиксированы случаи захвата имущества, сексуального насилия и порабощения. Согласно докладу, преступления совершались в основном в окрестностях Мосула на севере Ирака, где проживает христианская община страны.

В ООН подчеркнули, что эти случаи носят регулярный характер начиная с 2014 года, когда боевики ИГ захватило около трети территории Ирака. Отмечается, что, несмотря на заявление иракских властей о победе над террористической организацией в 2017 году, боевики смогли сохранить анклавы на территории страны и продолжают совершать преступления.

Ранее сообщалось, что главарь ИГ Абу аль-Хасан аль-Хашими аль-Курайш подорвал себя и своих сторонников, попав в окружение.