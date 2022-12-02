Россиянам рассказали о ситуации с табачным рынком в стране

Соучредитель Калужской табачной фабрики Григорян: российский рынок намерен развиваться

Соучредитель Калужской табачной фабрики Ваге Григорян рассказал, что российский табачный рынок планирует развиваться, невзирая на уход крупных транснациональных компаний. Его слова приводит РИА Новости.

По словам предпринимателя, на сегодняшний день происходит расширение штата технологов и инженеров фабрики, создавших собственное дизайнерское бюро, которое занимается имиджем бренда. Отдельное внимание уделяется повышению уровня квалификации действующих специалистов, в частности, за счет мастер-классов. Григорян уточнил, что компания намерена выйти на азиатский рынок.

Он также сообщил, что фабрика приняла участие в международном форуме World Tobacco Middle East, где ее продукция получила высокую оценку. «Было много общения с потенциальными партнерами, договоренности на счет экспорта, ведь там были представители компаний со всего мира», — сказал предприниматель. Он заявил, что уход с российского рынка таких брендов, как Imperial Brands и British American Tobacco, не привел к образованию вакуума, поскольку они по-прежнему интегрированы в отечественный рынок. Однако, добавил Григорян, даже в случае ухода всех транснациональных компаний дефицита все равно не предвидится.

В октябре сообщалось о сокращении поставок сигарет производителем табачной продукции Philip Morris International. Табачный гигант снизил количество поставок на 6,9 процента по сравнению с январем-сентябрем прошлого года.