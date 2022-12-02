Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:08, 2 декабря 2022Из жизни

Крокодил утащил из лодки ребенка и серьезно ранил его отца

The Star: мужчина попытался спасти сына от крокодила и получил множество укусов

Фото: David Cashbaugh / Unsplash

Крокодил напал на лодку вблизи города Лахад-Дату в малайзийском штате Сабах. Об этом сообщает The Star.

Отец и сын плыли на лодке, когда на них неожиданно напал крокодил. Мужчина попытался вырвать сына из челюстей рептилии, но безуспешно. Крокодил искусал его и утащил ребенка под воду.

Мужчина получил множество серьезных ран от укусов. После того как спасателям поступило сообщение о произошедшем, они направили на место происшествия поисковую бригаду. Пострадавшему мужчине оказали первую помощь, после чего он был госпитализирован.

Поиски тела ребенка и напавшего на него крокодила продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике крокодил утащил под воду ребенка на глазах у занятой рыбалкой семьи. Все произошло настолько быстро, что они не успели вовремя добраться до мальчика, чтобы спасти его.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей
Женщина с тату и пирсингом по всему телу показала необычную деталь внешности
Захарова прокомментировала штраф «Дождя» словами о предателях
Путин оценил российские военные комплексы
Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей
Испания передала Украине первые системы ПВО Hawk
В США предложили пожить в бывшей школе
СБУ вновь нашла пророссийскую литературу в православных церквях Украины
Умерла переводившая Ремарка писательница Людмила Черная
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.