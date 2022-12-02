Крокодил утащил из лодки ребенка и серьезно ранил его отца

The Star: мужчина попытался спасти сына от крокодила и получил множество укусов

Крокодил напал на лодку вблизи города Лахад-Дату в малайзийском штате Сабах. Об этом сообщает The Star.

Отец и сын плыли на лодке, когда на них неожиданно напал крокодил. Мужчина попытался вырвать сына из челюстей рептилии, но безуспешно. Крокодил искусал его и утащил ребенка под воду.

Мужчина получил множество серьезных ран от укусов. После того как спасателям поступило сообщение о произошедшем, они направили на место происшествия поисковую бригаду. Пострадавшему мужчине оказали первую помощь, после чего он был госпитализирован.

Поиски тела ребенка и напавшего на него крокодила продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Коста-Рике крокодил утащил под воду ребенка на глазах у занятой рыбалкой семьи. Все произошло настолько быстро, что они не успели вовремя добраться до мальчика, чтобы спасти его.