Крупнейшая в мире компания по производству удобрений предупредила о дефиците

Глава Nutrien Кен Зейтц предупредил о глобальном дефиците удобрений

Глава крупнейшей в мире компании по производству удобрений Nutrien Кен Зейтц предупредил о предстоящем глобальном дефиците, пишет Bloomberg.

Поставки из России и Белоруссии станут более ограниченными, чем он ожидал. Две крупнейшие страны-производители калийных удобрений сократили экспорт из-за торговых ограничений и спецоперации на Украине. Зейтц считает, что поставки из Белоруссии сократятся в два раза, а российский экспорт — на 25 процентов.

«Миру придется обратиться к другим странам, чтобы восполнить этот пробел в поставках», — сказал он. Нехватка удобрений может привести к снижению урожайности, что в конечном итоге ударит по потребителям, когда цены на продовольствие резко вырастут. Зейтц предупреждает, что глобальный дефицит сохранится и в следующем году.

По итогам текущего года объем поставок российских удобрений за рубеж может значительно сократиться, считают в Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ). В 2022 году ожидается снижение экспорта к 2021 году на 17 процентов.

Отечественные производители уже ограничены в поставках из-за трудностей с финансовыми операциями, отказов в страховании грузов и дефицита мощностей для перевалки минеральных удобрений после того, как порты Прибалтики оказались недоступными для российских поставщиков.