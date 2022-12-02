Россиянина осудили на восемь лет за убийство друга из-за порванной цепочки

В Кузбассе осудили на восемь лет мужчину, избившего до смерти друга из-за золотой цепочки

В Кузбассе суд приговорил к восьми годам лишения свободы 44-летнего местного жителя за убийство 40-летнего знакомого. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в апреле фигурант поссорился с гостем, который порвал его золотую цепочку. Хозяин дома разозлился и избил друга до потери сознания, а затем вынес его на лестничную площадку и оставил там без помощи. Потерпевшего заметили полицейские и вызвали скорую, однако жертва избиения скончалась в больнице.

Отмечается, что россиянин признал вину.