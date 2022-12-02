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11:35, 2 декабря 2022Среда обитания

Назван самый экологичный вид транспорта

Эколог Леванова назвала общественный транспорт наиболее экологичным

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Самые экологичные виды транспорта — общественные и не работающие на двигателе внутреннего сгорания (ДВС). Если есть желание ездить по городу только на автомобиле, то следует отдавать предпочтение каршерингу или такси. Об этом «Ленте.ру» рассказала Аида Леванова, эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР».

«Самый экологичный вид транспорта, не считая велосипедов, самокатов и пеших прогулок, — всегда тот, который вы разделяете с другими людьми. Самое очевидное: общественный транспорт, — сказала Леванова. — Когда мы говорим о средствах передвижения в городе, мы можем рассуждать об их экологичности в основном в разрезе вреда городскому воздуху. Любое средство на двигателе внутреннего сгорании будет наносить вред атмосфере, а значит, и нашему здоровью».

Любое средство не на ДВС будет, по словам эколога, вполне экологично, а это железнодорожный транспорт, например метро, а в Москве еще МЦК и МЦД, трамваи. Леванова также напомнила о росте числа электробусов в российских городах, которые нейтральны с точки зрения вреда воздуху, а значит, экологичны.

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«Обычные автобусы будут более экологичными в сравнении с личным авто, но гораздо менее в сравнении с электробусами и трамваем. Следующими по своей "зелености" идут такси и каршеринг. И так как такси имеет больший трафик, его можно считать более экологичным», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Эколог заключила, что электрический транспорт для городского воздуха наиболее приемлем. Главное, чтобы источник электричества не был губителен для окружающей среды.

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Наталия Белова
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