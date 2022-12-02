«Ъ»: более половины россиян намерены сократить расходы на новогодние подарки

Каждый второй россиянин решил сэкономить на новогодних подарках, показал совместный опрос СДЭК и онлайн-магазина секонд-хенда «Рекульт». 31 процент опрошенных намерены значительно сократить расходы на их покупку по сравнению с прошлым годом, еще 27 лишь немного урежут траты.

Всего 81 процент респондентов собирается подготовить своим близким подарки на праздник. При этом существенно выросла доля тех, кто рассматривает возможность подарить б/у вещи — годом ранее такую готовность выразили 9 процентов опрошенных, а сейчас их почти четверть (24 процента). Чаще всего речь идет о подержанной технике, но некоторые готовы дарить одежду и обувь.

Те, кто готов покупать бывшие в употреблении вещи, объясняют свое решение подорожанием новой оригинальной продукции (57 процентов) и стремлением к экономии в целом (45 процентов). Некоторые сделали такой выбор, потому что хотят придерживаться осознанного потребления. При этом 62 процента респондентов благосклонно относятся к покупке подержанных вещей для себя, а 34 процента — к их дарению.

В ноябре сервис «Работа.ру» выяснил, на что россияне намерены потратить новогоднюю премию. Почти половина опрошенных (48 процентов), ожидающих получить выплату, не хотят сразу тратить ее и решили отложить деньги. Более трети респондентов выразили желание потратить ее только на личные нужды, 27 процентов заявили о готовности израсходовать новогодние выплаты на развлечения в праздничные выходные, еще 27 процентов — на подарки коллегам, друзьям и родственникам.