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00:57, 2 декабря 2022Ценности

Полная блогерша оголила на камеру одну часть своего тела и удивила подписчиков

Полная TikTok-блогерша оголила на камеру крупный живот в ответ на ролик стройной девушки

Фото: @juicetee

Полная блогерша обнажилась на камеру, показав одну из частей своего тела, и удивила подписчиков уверенностью в себе. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах героиня ролика с никнеймом juicetee предстала перед зрителями в брюках кремового оттенка и толстовке. При этом юзерша приподняла последнюю вверх, полностью оголив крупный обвисший живот с жировыми складками. «Ты боишься быть немного больше, чем сейчас? Тогда взгляни на меня!» — прокомментировала она, ответив на размещенное в сети видео стройной девушки, которая с тревогой комментировала появившиеся у нее лишние килограммы.

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Подписчики поддержали поступок инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях. «Вы только что вселили в меня уверенность, живот — мой самый большой комплекс», «Ты выглядишь божественно в своем образе», «Думаю, та блогерша, которой вы ответили, может бояться только конкуренции, потому что вы невероятно красивая!» — поддержали они.

Ранее в ноябре блогерша Кристин (фамилия неизвестна) с никнеймом trendycurvy повторила откровенный наряд американской бизнесвумен и звезды реалити-шоу Ким Кардашьян. Ролик набрал более 850 тысяч лайков. Зрители оценили внешность блогерши, отметив, что данный образ подходит ей больше, чем Кардашьян.

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Екатерина Ештокина
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