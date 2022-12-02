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13:06, 2 декабря 2022Россия

В Госдуме назвали предпочтительные меры для борьбы с нелегальными перевозками

Крашенинников назвал штрафы предпочтительными мерами для борьбы с нелегальными перевозками

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал штрафы и усиленный контроль более предпочтительными мерами для борьбы с нелегальными перевозками пассажиров автотранспортом. Его заявление приводит ТАСС.

Он пояснил, что конфискация является крайней мерой только в тех случаях, когда речь идет об угрозе для общества.

Крашенинников отметил, что при других обстоятельствах «нет никаких тяжких последствий, поэтому можно и другими мерами ограничиться».

Накануне Совет Федерации предложил Минтрансу рассмотреть вопрос о конфискации машин нелегальных перевозчиков.

Кроме того, сенаторы призвали законодательно определить понятия «нелегальная перевозка пассажиров» и «регулярная перевозка пассажиров и багажа». Последняя предполагает перевозку с посадкой и высадкой в установленных местах, а также там, где это не противоречит правилам дорожного движения.

28 ноября сообщалось, что «Яндекс» запустил в Москве и Санкт-Петербурге новую услугу: теперь можно поехать на машине с попутчиком, выбрав опцию «Вместе».

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Анна Щербакова
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