Германия отправит последние семь «Гепардов» на Украину

Spiegel: Германия отправит последние семь ЗСУ «Гепард» на Украину

Германия отправит на Украину свои последние семь зенитных самоходных установок (ЗСУ) «Гепард», оставшиеся на складах. Об этом пишет немецкий журнал Spiegel.

Сообщается, что Германия уже передала Киеву 30 боевых машин этой модели. Оставшиеся семь «Гепардов» изначально готовили к утилизации. Сейчас их ремонтирует мюнхенская машиностроительная компания Krauss-Maffei Wegmann GmbH, чтобы весной 2023 года они пополнили парк бронетехники украинской армии.

Ранее сообщалось, что предложение Германии отправить западные системы ПВО Patriot в Польшу остается в силе, но Берлин не намерен отправлять эти системы Украине вместо Польши, как ранее предложили польские представители.