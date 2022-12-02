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19:45, 2 декабря 2022Мир

Испания передала Украине первые системы ПВО Hawk

Глава Минобороны Украины Резников: Испания поставила Украине первые комплексы ПВО Hawk
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters

Испания передала Украине первые комплексы противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Об этом в Twitter-аккаунте сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он рассказал, что встретился в Одессе с главой Минобороны Испании Маргаритой Роблес. Вместе они почтили память украинцев, погибших в ходе боевых действий, и посетили военных в местном госпитале.

Резников отметил, что Мадрид продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь, а также помощь в сфере безопасности. «Еще больше наших солдат будут тренироваться в Испании. Страна предоставила нам первые системы ПВО Hawk», — поделился министр.

Ранее в Пентагоне сообщили, что отправили на Украину дополнительные системы ПВО Hawk. Ведомство рассказало, что изучает все возможные «комбинации оборудования», которое Вашингтон может предоставить Киеву.

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Варвара Кошечкина
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