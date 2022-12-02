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11:39, 2 декабря 2022Россия

Российские военные сбили в Запорожье четыре ракеты HIMARS за месяц

Вооруженные силы России сбили в Запорожье четыре американских ракеты HIMARS за месяц

Фото: РИА Новости

Одно из подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил (ВС) России в течение месяца уничтожило в небе на участке фронта на запорожском направлении четыре ракеты HIMARS американского производства, выпущенные со стороны Украины. Об этом рассказал командир этого подразделения с позывным Рапира. Его слова в пятницу, 2 декабря, приводит РИА Новости.

Он также рассказал, что с момента заезда в Запорожскую область бойцы поразили пять беспилотников, три из которых — Bayraktar. «Также были уничтожены два самолета, один вертолет. На данный момент работаем по РСЗО, таким как HIMARS. Нами было сбито около десяти штук. В этом месяце мы сбили четыре HIMARS», — сообщил представитель ВС России.

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1 декабря Минобороны отчиталось, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Ореховатка Донецкой народной республики была поражена установка американской реактивной системы залпового огня HIMARS с боекомплектом и экипажем.

5 октября президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

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Евгения Куликова
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