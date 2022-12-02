Российский дипломат рассказал об ограничивающих инструкциях из столиц

Зампостпреда России при ООН рассказал об обязанности следовать инструкциям из столиц

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал об инструкциях из столиц, ограничивающих работу дипломатов. Об этом зампостпреда заявил в интервью «Ленте.ру».

По его словам, несмотря на то, что представители государств в организации должны способствовать лучшему взаимопониманию стран и народов, есть инструкции, за рамки которых выйти нельзя. «Как только позиция приходит, мы абсолютно скованы этими рамками. Мы можем нюансировать ее, но по факту она будет озвучена в том виде, в котором пришли указания. Так в любой стране, без исключения. И наши западные коллеги — бывшие партнеры — тоже прекрасно это понимают», — указал он.

Ранее Полянский рассказал, что иностранные дипломаты при ООН прекрасно понимают сложность сложившейся международной ситуации и поддерживают российских коллег. Несмотря на западную агрессивную риторику, с большинством удается сохранить приятельские отношения.

«Они видят, что мы стараемся, и чисто по-человечески очень многие нам сочувствуют и высказывают свое сопереживание, (...) [но] только включаются камеры, естественно, тут же начинается работа на телевидение: пиар, грозные выступления и, как в случае постпреда [Украины при ООН Сергея] Кислицы, настоящие истерики», — резюмировал зампостпреда.