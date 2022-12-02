Российский дипломат рассказал об ограничивающих инструкциях из столиц
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал об инструкциях из столиц, ограничивающих работу дипломатов. Об этом зампостпреда заявил в интервью «Ленте.ру».
По его словам, несмотря на то, что представители государств в организации должны способствовать лучшему взаимопониманию стран и народов, есть инструкции, за рамки которых выйти нельзя. «Как только позиция приходит, мы абсолютно скованы этими рамками. Мы можем нюансировать ее, но по факту она будет озвучена в том виде, в котором пришли указания. Так в любой стране, без исключения. И наши западные коллеги — бывшие партнеры — тоже прекрасно это понимают», — указал он.
Ранее Полянский рассказал, что иностранные дипломаты при ООН прекрасно понимают сложность сложившейся международной ситуации и поддерживают российских коллег. Несмотря на западную агрессивную риторику, с большинством удается сохранить приятельские отношения.
«Они видят, что мы стараемся, и чисто по-человечески очень многие нам сочувствуют и высказывают свое сопереживание, (...) [но] только включаются камеры, естественно, тут же начинается работа на телевидение: пиар, грозные выступления и, как в случае постпреда [Украины при ООН Сергея] Кислицы, настоящие истерики», — резюмировал зампостпреда.