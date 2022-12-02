В Харькове заявили об уничтожении всей генерирующей энергосистемы

В «Харьковоблэнерго» заявили об уничтожении генерирующей энергосистемы после ударов России

В Харьковской области в результате ракетных ударов России уничтожена вся генерирующая энергосистема. Об этом телеканалу ICTV заявил замдиректора «Харьковоблэнерго» Александр Кишинский.

По его словам, на данный момент в регионе отсутствует генерация, в связи с чем активно продолжаются аварийные отключения электроэнергии. «Недостает электрической энергии. Мы берем из соседних областей», — пояснил он.

2 декабря директор «Укрэнерго» по правовым вопросам Максим Юрков сообщил, что энергетическая компания планирует выставить России счет за поврежденные и уничтоженные объекты украинской инфраструктуры. Юристы изучают ситуацию, не исключено, что компания обратится в Европейский суд по правам человека.

Вооруженные силы России начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Целью атак становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в стране.

В конце ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий информировал, что в результате российских ракетных атак повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины. 29 ноября дефицит электроэнергии в стране оценивался в 30 процентов.