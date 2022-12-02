Комсомольский НПЗ отметил 80-лет производственной деятельности

Комсомольский НПЗ отмечает 80 лет с начала производственной деятельности

Комсомольский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти», отмечает 80 лет с начала производственной деятельности. Завод является самым восточным нефтеперерабатывающим предприятием России, крупнейшим в Хабаровском крае и играет ключевую роль в нефтепродуктообеспечении регионов Дальневосточного федерального округа, говорится в сообщении НК.

На сегодняшний день проектная мощность НПЗ составляет 8,5 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит более 20 видов нефтепродуктов, в том числе высокооктановые бензины, дизельное топливо высшего экологического класса, судовое топливо с содержанием серы не более 0,5 процента, гранулированную серу и другие продукты.

На предприятии продолжается реализация масштабной программы «НК «Роснефть» по модернизации производства для увеличения глубины переработки нефти, а также техническое перевооружение действующих установок. В активной стадии строительства — комплекс гидрокрекинга с объектами общезаводского хозяйства. Пуск гидрокрекинга позволит увеличить глубину переработки нефти до 92 процентов, повысить выход светлых нефтепродуктов, а также обеспечит рынок новыми продуктами и дополнительным объемом моторных топлив высшего экологического класса.

Завод реализует проекты по существенному снижению воздействия на окружающую среду и повышению экологичности производства. Перевод НПЗ на обеспечение нефтью по закрытым трубопроводам исключил фактор возможных испарений нефтяных паров в атмосферу при сливе сырья из вагонов-цистерн. Завершен первый этап уникального для Дальнего Востока проекта по строительству закрытого коллектора ручья Клюквенный, который позволит исключить подтопление территории ряда улиц Комсомольска-на-Амуре в период паводка.

Объем инвестиций в природоохранные и природовосстановительные мероприятия Комсомольского НПЗ за 2017-2021 гг. превысил 2 миллиарда рублей.

КНПЗ внедряет и поддерживает высокие стандарты деятельности как в производственной, так и в социальной сфере. Завод вносит значительный вклад в социальное развитие региона, создавая высокотехнологичные рабочие места в Хабаровском крае. Сегодня Комсомольский нефтезавод является одним из самых привлекательных работодателей Дальнего Востока.

В рамках долголетнего сотрудничества завода и учреждений образования города на базе Комсомольского-на-Амуре государственного университета создана кафедра «Технологии и оборудование нефтеперерабатывающей промышленности» для подготовки будущих нефтепереработчиков, а также действует корпоративная программа непрерывного обучения «школа-вуз-предприятие». Благодаря поддержке заводом подшефных учреждений укрепляется материально-техническая база и обеспечивается качественная подготовка обучающихся к поступлению в вузы. При непосредственном участии Комсомольского НПЗ в КнАГУ отремонтированы и оснащены мультимедийная аудитория, лекционная аудитория, лаборатория технологии нефти и газа, лаборатория химии энергоносителей, лаборатория «Теория механизмов и машин», а также общественные пространства университета. Десятки выпускников подшефных учебных заведений уже построили успешную карьеру на Комсомольском НПЗ и предприятиях НК «Роснефть».

В рамках благотворительной деятельности Комсомольский НПЗ поддерживает социально значимые проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры, благоустройства городской территории. Завод оказывает поддержку детским домам, ветеранским организациям, обществам людей с ограниченными возможностями, учебным заведениями, учреждениям культуры и спорта. В их числе – возведение перехода лыжной базы «Снежинка», строительство детских спортивных площадок на территории школ, а также у центра внешкольной работы «Юность», ежегодная поддержка специализированных учреждений: детский дом №20 (п. Хурба), Комсомольский-на-Амуре реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями и многие другие.

