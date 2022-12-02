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10:06, 2 декабря 2022Мир

В США объяснили продолжение диалога с Москвой

Госсекретарь США Блинкен заявил о продолжении диалога с Москвой во избежание конфликта
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Вашингтон продолжит диалог с Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит ТАСС.

«Для президента [США Джо] Байдена важно избежать расширения конфликта. Напротив, мы хотим его остановить, не расширить. Мы не хотим войны с Россией, особенно нам не нужна третья мировая война, это не то, чего мы добиваемся», — объяснил он.

Ранее американский лидер заявил о готовности продолжать диалог с главой России Владимиром Путиным. Кроме того, он добавил, что стороны будут вести переговоры только при консультациях с НАТО.

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Анастасия Заикина
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