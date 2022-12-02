Правозащитник назвал способы защититься от домашнего насилия

Правозащитник Карабанов рассказал о способах защиты от домашнего насилия

Игнорирование правоохранителями заявлений жертв домашнего насилия часто приводит к трагичным последствиям, считает адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов. В том числе, к тому, что уголовную ответственность несет жертва, пытавшаяся защититься от преступника. Правозащитник рекомендует привлекать к происходящему как можно большее число свидетелей, снимать происходящее на скрытые камеры и не бояться заявлять о происходящем.

Ранее Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что уже два месяца в СИЗО находится Оксана Гончарова. В посте сказано, что женщина регулярно подвергалась насилию со стороны супруга и сообщала об этом в правоохранительные органы. По данным канала, во время последнего избиения мужчина схватил ножницы и начал наносить удары — Оксане удалось перехватить ножницы, в результате чего нападавший получил ранение в область шеи и вскоре скончался.

Кризис правозащиты

«В последнее время было много резонансных дел о жертвах домашнего насилия. Как самый яркий пример можно вспомнить сестер Хачатурян — трех девушек, регулярно подвергавшихся домашнему насилию и в итоге убивших отца, — напомнил Карабанов. — В итоге в рамках уголовного дела было возбуждено дело уже на самого погибшего за то, что он насиловал дочерей. К сожалению, нередко в таких случаях помочь может только общественный резонанс и СМИ, способные достучаться до прокуратуры и СК».

По словам правозащитника, есть несколько подходов к определению состояния аффекта. Российская правоприменительная практика исходит из того, что в состоянии аффекта человек может находиться только непродолжительное время. Но есть и другие теории, указывающие на то, что жертву, подвергающуюся систематическому насилию, спровоцировать на неадекватное поведение может одна искра.

Если человека постоянно долбить, унижать, причинять боль, то постепенно он уже выходит из состояния, в котором способен к принятию рациональных решений, могу сказать это как бывший следователь. У нас не занимаются профилактикой преступлений, а в итоге на скамье подсудимых, на мой взгляд, должен оказаться участковый, выносивший постановления об отказе в возбуждении уголовных дел в ответ на жалобы о домашнем насилии Александр Карабанов адвокат

Карабанов считает одной из важнейших задач полиции сегодня акцентирование именно на профилактике преступлений с привлечением к ответственности равнодушных и непрофессиональных сотрудников правоохранительных органов.

Самозащита

Правозащитник заметил, что иногда, в случае домашних конфликтов, лицам, проводящим доследственную проверку, бывает достаточно сложно разобраться в правдивости описываемых сторонами событий, ведь все происходит за закрытыми дверями. В подобных случаях жертве необходимо иметь на руках все возможные доказательства.

«Хорошим вариантом будет установка дома скрытых камер. Когда начинается конфликт, попытайтесь предпринять меры для того, чтобы зафиксировать происходящее хотя бы с помощью аудиозаписей на телефоне — восстановить ход событий бывает возможно и по разговору. После конфликта не стесняйтесь проходить медосвидетельствования и снимать побои», — настаивает Карабанов.

Врач при обследовании обязательно спросит о причинах возникновения травм. Говорите правду, это должно быть зафиксировано, называйте того, кто нанес вам побои Александр Карабанов адвокат

Также адвокат советует всегда ставить в известность о происходящем домашнем насилии соседей, друзей, родственников, чтобы формировать базу свидетелей. Кроме того, к происходящему можно привлекать и случайных прохожих.

«В случае, если вы оказались с насильником, преступником в закрытом помещении, специалисты по безопасности советуют брать стул и бросать его в окно, чтобы привлечь внимание окружающих. Если то же происходит, например, в машине, открывайте двери, бросайте предметы. Важно, чтобы вас заметили», — подчеркнул правозащитник.

Ранее стало известно, что на Украине из-за отключения электроэнергии в домах участились случаи домашнего насилия, выросло число обращений на горячие линии. Об этом сообщает украинское издание «Клименко тайм» со ссылкой на данные главы МВД страны Дениса Монастырского.