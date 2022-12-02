Россия и Белоруссия заявили о кризисе в ОБСЕ

Россия и Белоруссия заявили о кризисе в сфере безопасности на пространстве ОБСЕ

Необходимо повысить эффективность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и устранить «двойные стандарты» в ее деятельности, при этом сохраняя организацию как важный региональный форум. Текст заявления, составленного Москвой и Минском, опубликован на сайте МИД России.

«Подтверждая приверженность развитию дружественных, равноправных и взаимовыгодных межгосударственных отношений на пространстве Евро-Атлантики и Евразии, (...) заявляем о важности сохранения ОБСЕ как регионального общеевропейского форума», — отмечается в тексте.

При этом Россия и Белоруссия считают, что действующее председательство, генеральный секретарь и все исполнительные структуры ОБСЕ «должны неизменно соблюдать Правила процедуры и другие решения директивных органов», поскольку они не совсем беспристрастны.

1 декабря в Лодзи начинается двухдневное заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ. МИД Польши отказал во въезде российской делегации во главе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

