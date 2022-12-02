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15:56, 2 декабря 2022Россия

Российские гееборцы пожаловались на необходимость покупать книги об ЛГБТ

Гееборцы из Хабаровска пожаловались на необходимость покупать книги об ЛГБТ

Представители организации «Совет отцов» из Хабаровска сняли на камеру процесс уничтожения поступившего в город тиража книги «Лето в пионерском галстуке», которая считается пропагандирующей ЛГБТ. Кадры акции публикует издание «Аргументы и факты» в своем Telegram-канале.

На видео мужчины рвут руками книги и бросают их на конвейерную ленту, которая везет обрывки бумаги на переработку. В процессе активисты-гееборцы также жалуются, что им пришлось покупать эти книги, а не отдавать деньги на благотворительность.

«Вот она, гомосятская литература, прямо конкретная гомосятина. (...) Вот она, дрянь эта поганая, чтобы не было этого. Вместо того чтобы на благотворительность деньги дать, приходится их [книги] выкупать, чтобы не попортить детям психику», — рассказали активисты.

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Сколько денег общественники потратили на книги об ЛГБТ, они не уточнили.

Книга «Лето в пионерском галстуке» описывает влюбленность, возникшую между пионервожатым и его
подопечным в позднем СССР. На обложке произведения имеется маркировка 18+. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая признавалась, что именно эта книга привела к разработке законопроекта о полном запрете ЛГБТ-пропаганды в России. Закон был принят Советом Федерации 30 ноября, он вступит в силу после подписания президентом и публикации.

Марк Леонов
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