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11:16, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

Журналиста осудили на четыре года за дискредитацию Белоруссии

Экс-журналисту Белтелерадиокомпании Лукше дали четыре года за дискредитацию Белоруссии

Фото: «Беларусь Сегодня»

Бывшего журналиста Белтелерадиокомпании Дмитрия Лукшу осудили на четыре года колонии за дискредитацию Белоруссии. Соответствующее решение принял Минский городской суд, сообщает «СБ. Беларусь сегодня».

По данным издания, Лукше были предъявлены обвинения по части 1 статьи 342 («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») и статье 369-1 («Дискредитация Республики Беларусь») УК РБ. Экс-журналист Белтелерадиокомпании будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере почти 400 тысяч рублей.

По версии следствия, Лукша с ноября 2021 года по март 2022 года передавал материалы о событиях, происходящих в Белоруссии, иностранному телеканалу за вознаграждение. В пресс-службе Генпрокуратуры республики уточнили, что журналист изготовил ряд видеосюжетов, содержавших «заведомо ложную информацию», передает ТАСС.

Также отмечается, что суд приговорил его подельников Полину Половинко к двум годам и шести месяцам лишения свободы, Константина Никанорова — к трем годам колонии и Дениса Яровского — к одному году и шести месяцам колонии.

О том, что Минский городской суд приступил к рассмотрению дела в отношении Лукши и его подельников, стало известно 18 ноября.

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Евгения Наумова
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