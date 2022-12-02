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11:12, 2 декабря 2022Наука и техника

Видеоигры в России получат возрастную маркировку

«Ъ»: в России намерены ввести возрастную маркировку видеоигр до конца года

Фото: Unsplash

До конца года в России начнут маркировать видеоигры. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как стало известно источникам «Ъ», до конца года правительство должно внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», связанный с регулированием контента в играх. По словам собеседника, речь идет о системе возрастной маркировки игр.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подтвердили, что Минэкономики уже подготовило изменения в федеральный проект: «Изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации». В Минцифры запрос издания переадресовали Минэкономики, на запрос в Минздрав журналисты не получил оперативного ответа.

Источник «Ъ» отметил, что власти намерены ввести возрастную маркировку, аналогичную международной PEGI (Pan European Game Information), которая является европейской рейтинговой системой вдиеоигр и развлекательного контента.

Руководитель практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov & Pevzner Ирина Остапчук подчеркнула, что российское законодательство уже предусматривает возрастную маркировку контента, однако сейчас сейчас государство не принимает участия в его анализе и маркировке. Собеседник «Ъ» из игрового бизнеса отметил, что производителям игрового контента придется тратить дополнительные ресурсы на проверку созданной ими продукции.

23 ноября Госдума во время пленарного заседания не поддержала поправку о запрете пропаганды ЛГБТ, насилия, жестокости и порнографии в видеоиграх. При этом первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента Яна Лантратова рассказала о подготовке отдельного законопроекта, который будет регулировать сферу видеоигр.

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Андрей Ставицкий
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