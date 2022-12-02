Сообщение о применении масла из «Вкусно — и точка» для московских электробусов опровергли

Сообщение о применении фритюрного масла для московских электробусов опровергли.

В публикации ежедневного журнала «Москвич Mag» от 30 ноября утверждается, что для работы московских электробусов будут использовать переработанное фритюрное масло из сети быстрого питания «Вкусно — и точка». Полученное биотопливо якобы будет применяться в системе отопления городских транспортных средств. Уточняется, что для начала в год будут перерабатывать три тысячи тонн масла из половины заведений сети.

Авторы материала ссылаются на недавнее заявление старшего директора по устойчивому развитию «Вкусно — и точка» Ирины Коршуновой о том, что компании удалось локализовать переработку фритюрного масла, запустить соответствующий проект и «внести свой вклад в развитие циркулярной экономики в России». «Вместе с российскими переработчиками и ГУП "Мосгортранс" мы делаем наземный общественный транспорт столицы еще более комфортным для пассажиров и безопасным для окружающей среды», — приводится ее цитата.

Также в заметке присутствует комментарий замначальника службы энергетических и инновационных проектов ГУП «Мосгортранс» Виталия Даньшина — он сообщает, что проработка возможного использования биодизеля в подогревателях электробуса началась с момента его ввода в эксплуатацию в сентябре 2018 года. «Были проведены лабораторные и эксплуатационные испытания, в результате которых можно сказать, что количество выбросов CO2 при использовании биотоплива в работе подогревателей снизилось на 18 процентов по сравнению с обычным дизельным топливом», — отметил он. При этом в цитате Даньшина не фигурирует сеть «Вкусно — и точка».

1 декабря в пресс-службе «Мосгортранса» ТАСС опровергли распространившуюся в сети информацию и заявили, что не используют биотопливо для обогрева электробусов — данный вопрос пока находится на стадии проработки. «Для этого необходимо подготовить соответствующую инфраструктуру. Как только процесс будет отлажен, предприятие рассмотрит возможности и предложения разных поставщиков», — пояснили представители организации и добавили, что любая компания, чье сырье будет соответствовать параметрам техзадания, сможет принять участие в тендерных процедурах на поставку биодизеля для отопителей столичных электробусов на конкурентной основе.

Сообщение о том, что электробусы Москвы будут отапливать маслом из «Вкусно — и точка», получили достаточно широкое распространение в СМИ. В частности, подобные публикации появились на портале M1.RU, «Афиша Daily», KP.RU, «Говорит Москва», «Сноб», BFM.RU. В свою очередь опровержение изложенных сведений разместило меньшее число изданий, к примеру, АГН «Москва» и телеканал «Москва 24».