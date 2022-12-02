Медсестру российской больницы будут судить за доведение подчиненной до суицида

В Сургуте будут судить старшую медсестру больницы за доведение подчиненной до суицида

В Сургуте суд рассмотрит дело в отношении старшей медсестры отделения клинической травматологической больницы города о доведении до самоубийства подчиненной. Об этом в пятницу, 2 декабря, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Речь идет о смерти 41-летней сотрудницы отделения анестезиологии и реанимации Аяжан Т., тело которой нашли в квартире 21 октября 2021 года. По версии следствия, это произошло из-за травли со стороны руководства и других медсестер и чрезмерно тяжелых условий труда.

Как установлено в ходе расследования, Ольга М. унижала подчиненную, угрожала ей, вынуждала не соблюдать режим труда и отдыха, что привело к депрессии потерпевшей. Фигурантка могла нецензурно выругаться или начать публично и в жесткой форме отчитывать провинившегося коллегу.

По факту произошедшего было возбуждено дело по части 1 статьи 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). Оно находилось под личным контролем председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Известно, что еще одна медсестра этой больницы Ираида П. свела счеты с жизнью 27 декабря, за четыре дня до Нового года. Ранее полиция вынесла постановление об отказе в возбуждении уголовного дела после самоубийства Аяжан Т. Однако член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова раскритиковала сургутскую полицию после того, как они не выявили нарушений в ходе проверки обстоятельств двух подряд суицидов медсестер в местной больнице.