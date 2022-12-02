Бывший дизайнер «Москвича» посоветовал изменить внешний вид новой модели

Бывший дизайнер АЗЛК Игорь Зайцев заявил, что в новом «Москвиче» присутствует «китайщина»

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола (АЗЛК) Игорь Зайцев, который работал на предприятии с 1974 по 1987 год, посоветовал изменить внешний вид новой модели. Об этом сообщает издание «Газета.Ru».

По словам специалиста, новый автомобиль «Москвич» имеет недостатки в дизайне. «В целом, автомобиль выглядит неплохо, но есть над чем работать. В этой машине есть традиционная "китайщина", — заявил эксперт. — Если вы посмотрите сбоку, то увидите две косые подштамповки на дверях. Одна из них, с моей точки зрения, лишняя, ее следовало бы убрать. Есть другой вариант решения этого недочета — верхняя линия должна каким-то образом соединяться с нижней, другими словами, визуально быть замкнутой. Можно еще слегка изменить форму бампера».

Кроме того, Зайцев отметил, что современная модель «Москвича» не имеет ничего общего с предыдущими машинами предприятия. «Нет никакой преемственности, связи с теми машинами, которые выпускались раньше. Тем более, раньше в модельной гамме не было кроссовера», — заключил он.

Московский завод «Москвич», расположившийся на месте бывшего предприятия концерна Renault, возобновил серийное производство 23 ноября. Компания планирует произвести в текущем году 600 автомобилей, из которых 200 будут электрическими.

Первым автомобилем, который начнут собирать на предприятии, стал кроссовер «Москвич 3». Новый автомобиль и его электрический аналог «Москвич 3е» являются вариантами китайского JAC JS4, следует из базы Росстандарта. Стоимость кроссовера может составить от 27 до 33 тысяч долларов (1,6-2 миллиона рублей).