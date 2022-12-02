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00:42, 2 декабря 2022Мир

США решили «одолжить» системы ПВО для Украины у Ближнего Востока

Politico: США решили «одолжить» системы ПВО NASAMS для Украины у стран Ближнего Востока

Фото: Globallookpress.com

США и их союзники по НАТО ведут переговоры с рядом стран Ближнего Востока о передаче систем противовоздушной обороны (ПВО) NASAMS Украине. Об этом изданию Politico рассказал генеральный директор компании-производителя Raytheon Грег Хейс.

По его словам, Соединенные Штаты решили «одолжить» системы ПВО для Киева у Ближнего Востока и переместить их на Украину. Он напомнил, что в этом регионе развернуты системы NASAMS.

«Некоторые из наших союзников по НАТО, а также сами США в настоящее время ведут переговоры с несколькими странами на Ближнем Востоке, использующими NASAMS, стремясь добиться их отправки на Украину», — подчеркнул он.

По словам гендиректора, комплексы могут переправить Украине в течение следующих трех-шести месяцев. Затем Вашингтон планирует «восполнить» NASAMS на Ближнем Востоке в течение года. Хейс добавил, что доставить системы с Ближнего Востока легче, чем из США.

Ранее Вашингтон заключил контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов с компанией Raytheon на закупку NASAMS для Украины.

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Марина Совина
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