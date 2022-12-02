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20:09, 2 декабря 2022Мир

В НАТО назвали возможный вариант завершения конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг допустил, что конфликт на Украине может завершиться переговорами
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bernd Elmenthaler / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине. Он не исключил, что все может решиться за столом переговоров. Об этом Столтенберг рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой, вероятно, будет так же. Однако мы понимаем: то, что будет происходить за этим столом, неразрывно связано с положением на поле боя», — заявил генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, обеспечить дипломатический результат, который гарантирует победу Украины, можно лишь оказывая стране поддержку. «Чем больше мы хотим мира, тем сильнее мы должны помогать», — считает он.

В то же время генсек НАТО заявил, что не видит признаков того, что власти России готовы вести переговоры с Украиной «с добрыми намерениями».

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что военные США прогнозируют, что конфликт между Россией и Украиной может растянуться на годы. При этом ранее они якобы ожидали, что РФ за короткое время сможет занять всю украинскую территорию.

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Варвара Кошечкина
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