В НАТО назвали возможный вариант завершения конфликта на Украине

Генсек НАТО Столтенберг допустил, что конфликт на Украине может завершиться переговорами

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал возможный вариант завершения конфликта на Украине. Он не исключил, что все может решиться за столом переговоров. Об этом Столтенберг рассказал в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung.

«Большинство войн заканчиваются за переговорным столом, и в этой, вероятно, будет так же. Однако мы понимаем: то, что будет происходить за этим столом, неразрывно связано с положением на поле боя», — заявил генсек Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, обеспечить дипломатический результат, который гарантирует победу Украины, можно лишь оказывая стране поддержку. «Чем больше мы хотим мира, тем сильнее мы должны помогать», — считает он.

В то же время генсек НАТО заявил, что не видит признаков того, что власти России готовы вести переговоры с Украиной «с добрыми намерениями».

Ранее издание The Daily Beast сообщило, что военные США прогнозируют, что конфликт между Россией и Украиной может растянуться на годы. При этом ранее они якобы ожидали, что РФ за короткое время сможет занять всю украинскую территорию.