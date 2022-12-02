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20:02, 2 декабря 2022Экономика

ЕС договорился о потолке на российскую нефть по 60 долларов

Bloomberg: Евросоюз одобрил ценовой потолок на российскую нефть по $60

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Страны Евросоюза (ЕС) смогли договориться об уровне потолка цены для российской нефти. Как сообщает Bloomberg, участники блока одобрили уровень в 60 долларов за баррель.

Это значит, что решение точно принято — позиция Польши, требовавшей 30-40 долларов, была главным препятствием при согласовании. Риск для нефтяных рынков заключается в том, что, если ограничение будет слишком низким, Москва может выполнить угрозу остановки добычи, что приведет к росту мировых цен на нефть, отмечает агентство.

Brent от TradingView

Как стало известно ранее, страны «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) готовы поддержать решение Евросоюза ввести потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель уже в ближайшее время.

Потолок цен должен вступить в силу 5 декабря вместе с эмбарго ЕС на импорт российской нефти по морю. Источники агентства Bloomberg ранее сообщали, что оценка и пересмотр предельной цены на нефть из России могут проходить каждые два месяца начиная с января 2023 года.

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Платон Щукин
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