The Washington Post: Сербия назначила главой разведки пророссийского политика

Белград назначил пророссийского политика Александр Вулина на должность главы Агентства безопасности и информации (BIA, невоенная спецслужба страны) Сербии. Об этом пишет американская газета The Washington Post.

Издание напоминает, что ранее Вулин занимал пост министра внутренних дел, а до этого был главой министерства обороны Сербии.

Сообщается, что Вулин придерживается пророссийских взглядов во внешней политике Сербии. Например, находясь на должности главы МВД, Вулин в августе 2022 года посетил Москву с официальным визитом, в ходе которого заявил министру иностранных дел России Сергею Лаврову, что «Сербия — единственное государство в Европе, которое не вводило санкции и не участвовало в антироссийской истерии».

Автор материала подчеркивает, что в Белграде Вулин считается «человеком Москвы», а его назначение является очередным неуважительным ответом сербского руководства Западу, призывающему Сербию к проевропейской политике ради вступления в Евросоюз (ЕС). Вулин неоднократно заявлял, что Сербии следует отказаться от членства в ЕС, и выступал за создание «сербского мира» по аналогии с «русским миром».

Кроме того, в 2021 году Вулин и секретарь Совбеза России Николай Патрушев создали рабочую группу по борьбе с цветными революциями, а также Вулин якобы передавал Патрушеву записи телефонных разговоров российских оппозиционеров, находящихся в Белграде.

The Washington Post со ссылкой на сербского оппозиционного политика из Партии свободы и справедливости Маринику Тепич отмечает, что назначение Вулина демонстрирует развитие в Сербии диктатуры, при которой в борьбе с политическими оппонентами будут разрешены все средства.

Ранее Вулин завил, что иностранные государства оказывают на Белград внешнее давление: «Выбор моей кандидатуры на пост директора BIA — доказательство того, что президент Александр Вучич не уступает давлению и что иностранцы ничего не решают в этой стране».