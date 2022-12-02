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22:04, 2 декабря 2022Мир

ООН заявило о проблемах с отоплением в Донецке

В ООН заявили о проблемах с отоплением в Донецке, отказавшись назвать виновных

Фото: James Sprankle / Globallookpress.com

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил о проблемах с отоплением в многоквартирных домах Донецкой области. Его слова приводит ТАСС.

Дюжаррик отметил, что в ДНР, в том числе, в самом Донецке, не работает центральная система отопления, а водопроводная вода поступает в течение нескольких часов и не каждый день. Также он подчеркнул, что в районе Донецка продолжаются боевые действия, но не стал указывать, из-за чьих обстрелов нанесен ущерб гражданской инфраструктуре города.

«По мере того как температура снижается, отопление становится главной проблемой в Донецкой области», — сказал представитель генсека организации.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли жилые районы Донецка из РЗСО «Град». На город упали как минимум 12 ракет, погиб один сотрудник МЧС, пострадали трое гражданских.

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Екатерина Подвигина
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