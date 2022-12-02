В Пакистане призвали к расследованию покушения на главу миссии в Кабуле

Премьер Пакистана Шариф потребовал расследовать покушение на главу миссии в Кабуле

Необходимо провести расследование покушения на главу пакистанской миссии в Кабуле Убайдура Низамани, призвал премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф. Об этом он написал в Twitter.

«Приветствую отважного охранника, который принял пулю, чтобы спасти его жизнь. Молюсь о скорейшем выздоровлении пострадавшего. Я требую немедленного расследования и принятия мер против лиц, совершивших этот гнусный акт», — написал он.

По источникам РИА Новости известно, что на Низамани напали сразу несколько человек. На данный момент ситуация взята под контроль.

3 ноября неизвестный обстрелял машину, в которой ехал бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан. Уточняется, что что он был осведомлен о подготовке теракта.