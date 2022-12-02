Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:05, 2 декабря 2022Ценности

57-летняя модель показала лицо без макияжа и фильтров

Модель Паулина Поризкова показала естественную внешность на новом фото

Фото: @paulinaporizkov

Американская супермодель, актриса и писательница чешского происхождения Паулина Поризкова показала естественную внешность и порадовала фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Манекенщица поделилась новым фото, на котором она позирует, лежа в кресле. При этом на размещенном кадре видно, что звезда снялась без макияжа, а волосы распустила. «Уставшая, но очень довольная 57-летняя женщина рано утром, которой нечего скрывать», — подписала публикацию Поризкова, которая набрала более 67 тысяч лайков.

При этом модель добавила, что многие люди говорят ей, что за необработанные фильтрами снимки ей должно быть стыдно. «Старение — это не болезнь. Это нужно принять», — высказалась она.

Поклонники оценили позицию и внешний вид модели в комментариях под постом. «Любим тебя видеть такой естественной», «Это фото очень красивое и искреннее», «Старение — это подарок, который нужно принимать с благодарностью», «Ты прекрасна как снаружи, так и внутри», «Ты все еще та самая красивая женщина, на которую я смотрел, будучи подростком», — писали они.

В сентябре Паулина Поризкова снялась в белье и пожаловалась на старение. Манекенщица позировала перед камерой в боди черного цвета, оформленном прозрачными вставками на спине и бедрах. Фотограф запечатлел ее в зеркале, когда она красила губы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил ракетные удары по Украине атакой на Крымский мост
Россиянина избили в азиатской стране и в качестве извинений вручили ром и фрукты
Коломойский обеднел
ООН пообещала расследовать видеозаписи казни российских военнопленных
Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры из-за опасного вируса
Бывшего помощника замминистра МВД России заочно арестовали по делу об убийстве
В Госдуме прокомментировали получение Сноуденом российского паспорта
Ким Кардашьян с дочерью сняли видео под музыку российской группы
Бывшего президента Киргизии снова удалили из зала суда за пинки
Шольц призвал Путина к дипломатическому урегулированию украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.