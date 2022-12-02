Педофил заманил к себе домой российскую школьницу и показал ей порнофильм

В Красноярске педофила задержали за показ порно и половых органов 10-летней девочке

В Красноярске 43-летнего местного жителя задержали за совращение 10-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, днем 30 ноября возле остановки «Маяковская» фигурант заметил незнакомую школьницу. Он подошел к ребенку и сказал, что его дочери нужна помощь в подготовке уроков. Когда девочка согласилась, мужчина заманил ее к себе в квартиру. Там, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, подозреваемый продемонстрировал ребенку порнофильм и показал свои половые органы.

После этого он позвонил матери девочки и сообщил, что ее дочь находится у него, соврав, что ему стало плохо и поэтому он попросил школьницу проводить его до дома. Россиянка сразу позвонила в полицию. Сотрудники СКР и МВД оперативно установили личность предполагаемого педофила. Сейчас решается вопрос о его аресте.