Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:29, 2 декабря 2022Силовые структуры

Педофил заманил к себе домой российскую школьницу и показал ей порнофильм

В Красноярске педофила задержали за показ порно и половых органов 10-летней девочке

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Красноярске 43-летнего местного жителя задержали за совращение 10-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

По версии следствия, днем 30 ноября возле остановки «Маяковская» фигурант заметил незнакомую школьницу. Он подошел к ребенку и сказал, что его дочери нужна помощь в подготовке уроков. Когда девочка согласилась, мужчина заманил ее к себе в квартиру. Там, как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, подозреваемый продемонстрировал ребенку порнофильм и показал свои половые органы.

После этого он позвонил матери девочки и сообщил, что ее дочь находится у него, соврав, что ему стало плохо и поэтому он попросил школьницу проводить его до дома. Россиянка сразу позвонила в полицию. Сотрудники СКР и МВД оперативно установили личность предполагаемого педофила. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
В России назвали постпреда Украины при ООН неконструктивно настроенным человеком
Оценено снижение стоимости аренды жилья у границ Украины
На российском рынке подгузников сменился лидер
В сети удивились внешности и возрасту переставшей красить волосы блогерши
В России рассказали о возможностях поставляемых Киеву NASAMS
США начали процедуру по признанию ЧВК «Вагнер» террористической организацией
Власти Италии согласовали национализацию завода «Лукойла»
Минобороны показало кадры с освобожденными из плена российскими военными
Бывшую вице-мэра Владивостока задержали за превышение полномочий
Десятки россиян оказались отрезаны от мира из-за ледникового селя
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.