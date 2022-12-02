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14:18, 2 декабря 2022Экономика

Власти назвали театром абсурда планы Польши закупить российскую нефть

Вице-премьер РФ Новак назвал театром абсурда планы Польши закупить российскую нефть
СюжетПовреждение нефтепровода «Дружба»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Вице-премьер России Александр Новак назвал театром абсурда информацию о том, что Польша подала заявку на поставку трех миллионов тонн российской нефти в 2023 году, хотя собиралась отказаться от подобных закупок, пишет РИА Новости.

Новак заявил, что у него нет официальной информацией по этому поводу. «Это мы из СМИ только смотрим. Мы считаем, что это театр абсурда — то, чем они занимаются» — отметил представитель власти.

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Ранее СМИ сообщили, что польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подала заявку в «Транснефть» на поставу трех миллионов тонн российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в следующем году.

В марте представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский рассказал, что стране придется заплатить высокую цену за отказ от импорта нефти из России и поиск новых поставщиков.

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Платон Щукин
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