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21:13, 2 декабря 2022Мир

Белый дом объяснил слова Байдена о потенциальной встрече с Путиным

Белый дом: заявление Байдена не означает, что он готов к диалогу с Путиным «прямо сейчас»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заявление Джо Байдена о потенциальной возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не означает, что он готов к диалогу непосредственно в этот момент. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Президент вчера все четко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас», — пояснил чиновник. Он добавил, что Байден «вовсе не демонстрировал, что сейчас время для переговоров».

Марина Совина
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