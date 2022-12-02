Белый дом объяснил слова Байдена о потенциальной встрече с Путиным

Белый дом: заявление Байдена не означает, что он готов к диалогу с Путиным «прямо сейчас»

Заявление Джо Байдена о потенциальной возможности переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не означает, что он готов к диалогу непосредственно в этот момент. Об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

«Президент вчера все четко сказал, у него нет намерения говорить с Путиным прямо сейчас», — пояснил чиновник. Он добавил, что Байден «вовсе не демонстрировал, что сейчас время для переговоров».