ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО

Минобороны России: ВКС РФ выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО в Казахстане

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО) в Казахстане. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, испытания прошли на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения. «Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — уточнили в министерстве.

Командир соединения ПРО ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук объяснил, что после серии испытаний новая противоракета подтвердила заложенные характеристики. Он добавил, что военные успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Ранее ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.