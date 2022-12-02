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00:19, 2 декабря 2022Наука и техника

ВКС России испытали новую противоракету системы ПРО

Минобороны России: ВКС РФ выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО в Казахстане

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС РФ) успешно выполнили пуск новой противоракеты системы противоракетной обороны (ПРО) в Казахстане. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, испытания прошли на полигоне Сары-Шаган Ракетных войск стратегического назначения. «Боевым расчетом войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС России успешно проведен очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы ПРО», — уточнили в министерстве.

Командир соединения ПРО ВКС РФ генерал-майор Сергей Грабчук объяснил, что после серии испытаний новая противоракета подтвердила заложенные характеристики. Он добавил, что военные успешно выполнили задачу, поразив условную цель с заданной точностью.

Ранее ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с военным спутником с космодрома Плесецк в Архангельской области.

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Марина Совина
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