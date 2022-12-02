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10:31, 2 декабря 2022Россия

Командир рассказал о четырех сбитых ракетах HIMARS за месяц в Запорожье

Командир подразделения ПВО Рапира: ВС РФ сбили в Запорожье 4 ракеты HIMARS за месяц

Фото: Senior Airman Beaux Hebert / Globallookpress.com

Командир одного из подразделений ПВО ВС РФ с позывным Рапира рассказал об уничтожении четырех ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных украинских стороной за месяц. Его слова приводит РИА Новости.

«С момента заезда в Запорожскую области нами было поражено пять беспилотников, три из них — Bayraktar. Также уничтожены два самолета, один вертолет. Сейчас работаем по РСЗО, в том числе по HIMARS. Нами было сбито около десяти штук. В этом месяце мы сбили четыре HIMARS», — поделился Рапира.

Ранее сообщалось, что Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) для нужд армии США и партнеров Вашингтона за рубежом.

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Варвара Кошечкина
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