Командир рассказал о четырех сбитых ракетах HIMARS за месяц в Запорожье

Командир подразделения ПВО Рапира: ВС РФ сбили в Запорожье 4 ракеты HIMARS за месяц

Командир одного из подразделений ПВО ВС РФ с позывным Рапира рассказал об уничтожении четырех ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, выпущенных украинских стороной за месяц. Его слова приводит РИА Новости.

«С момента заезда в Запорожскую области нами было поражено пять беспилотников, три из них — Bayraktar. Также уничтожены два самолета, один вертолет. Сейчас работаем по РСЗО, в том числе по HIMARS. Нами было сбито около десяти штук. В этом месяце мы сбили четыре HIMARS», — поделился Рапира.

Ранее сообщалось, что Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) для нужд армии США и партнеров Вашингтона за рубежом.