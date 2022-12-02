Пентагон заключил контракт на производство РСЗО HIMARS для армии США

США и Lockheed Martin заключили контракт на производство HIMARS на 431 миллион долларов

Пентагон и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin заключили контракт почти на 431 миллион долларов на производство реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) для нужд армии США и партнеров Вашингтона за рубежом. Об этом сообщило Минобороны США, передает РИА Новости.

«Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 430 930 711 долларов на полномасштабное производство РСЗО HIMARS и вспомогательные услуги», — говорится в сообщении.

В октябре глава американской компании Lockheed Martin заявил об увеличении производства РСЗО HIMARS. «Что касается HIMARS, то мы уже встречались с нашими долгосрочными поставщиками с целью запланировать рост производства до 96 единиц в год», — сообщил руководитель корпорации на встрече с инвесторами.