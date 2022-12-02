В России захотели ужесточить требования к расселению аварийных домов

«Известия»: ГД разрабатывает проект об ужесточении требований к расселению аварийных домов

В России захотели ужесточить требования к расселению аварийных домов, соответствующий законопроект разрабатывает Госдума. Об этом сообщают «Известия».

Как пояснил заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, законопроект установит сроки процедуры расселения и запретит затягивать этот процесс.

Кроме того, новые нормы обяжут расселять жилье одновременно, поскольку сейчас складывается ситуация, когда часть людей остается в полуразрушенных зданиях, зачастую без воды и тепла, при этом счета на оплату коммунальных услуг продолжают приходить.

Депутаты также планируют обязать регионы поднять цены на закупку жилья для переселяющихся граждан на уровень нормативов Минстроя.

Отмечается, что в настоящее время власти субъектов зачастую устанавливают стоимость на 10-15 процентов ниже в целях экономии, однако застройщики отказываются продавать недвижимость по сниженной цене.

В Госдуме предполагают введение наказания, вплоть до уголовной ответственности, за нарушение указанных в законопроекте требований.

Ранее председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Галина Хованская заявила, что часть губернаторов российских регионов не желает отчитываться перед руководством о расселении аварийных домов, так как не может предоставить населению альтернативное жилье.