Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье

Минобороны назвало техническую неисправность причиной крушения МиГ-31 в Приморье

Причиной крушения самолета МиГ-31, который упал в Приморском крае близ села Алексеевка, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Восточном военном округе, передает ТАСС.

По данным Минобороны, самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета, экипажу удалось катапультироваться.

В оборонном ведомстве также отчитались, что истребитель летел без боекомплекта и потерпел крушение в безлюдном месте, в связи с чем разрушений на земле нет.

О падении истребителя в пятницу, 2 декабря, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Он уточнял, что самолет потерпел крушение сразу после вылета в лесном массиве недалеко от села Алексеевка.

