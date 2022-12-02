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11:03, 2 декабря 2022Россия

Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье

Минобороны назвало техническую неисправность причиной крушения МиГ-31 в Приморье

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Причиной крушения самолета МиГ-31, который упал в Приморском крае близ села Алексеевка, по предварительным данным, могла стать техническая неисправность. Об этом сообщили в Восточном военном округе, передает ТАСС.

По данным Минобороны, самолет упал во время планового учебно-тренировочного полета, экипажу удалось катапультироваться.

В оборонном ведомстве также отчитались, что истребитель летел без боекомплекта и потерпел крушение в безлюдном месте, в связи с чем разрушений на земле нет.

О падении истребителя в пятницу, 2 декабря, сообщил источник ТАСС в экстренных службах. Он уточнял, что самолет потерпел крушение сразу после вылета в лесном массиве недалеко от села Алексеевка.

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Анастасия Шейкина
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