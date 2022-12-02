Упавший в Приморье МиГ-31 летел без боекомплекта

МО РФ заявило, что упавший в Приморье истребитель МиГ-31 летел без боекомплекта

Истребитель МиГ-31, упавший недалеко от села Алексеевка Приморского края, летел без боекомплекта. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений нет. Экипажу истребителя удалось катапультироваться.

Минобороны назвало техническую неисправность причиной крушения МиГ-31.

О происшествии стало известно 2 декабря. В российском военном ведомстве рассказали, что к месту падения истребителя-перехватчика направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Сведений о состоянии членов экипажа на данный момент нет.