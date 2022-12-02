Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 2 декабря 2022Россия

Упавший в Приморье МиГ-31 летел без боекомплекта

МО РФ заявило, что упавший в Приморье истребитель МиГ-31 летел без боекомплекта

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Истребитель МиГ-31, упавший недалеко от села Алексеевка Приморского края, летел без боекомплекта. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что самолет упал в безлюдном месте, разрушений нет. Экипажу истребителя удалось катапультироваться.

Минобороны назвало техническую неисправность причиной крушения МиГ-31.

О происшествии стало известно 2 декабря. В российском военном ведомстве рассказали, что к месту падения истребителя-перехватчика направлены вертолеты Ми-8 поисково-спасательной службы.

Сведений о состоянии членов экипажа на данный момент нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
В Испании оценили причастность России к рассылке бомб
Минобороны получило партию модернизированных Т-72Б3М
Нелепый наряд Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети
Носившего жетон с символикой ВСУ официанта уволили из бара в Петербурге
Германия отправит последние семь «Гепардов» на Украину
Киргизия столкнулась с дефицитом долларов
Получивший грант на первую ферму овцебыков россиянин бросил животных в тундре
В CAS раскрыли подробности слушаний по делу Валиевой в РУСАДА
Оценена вероятность существования экзотических черных дыр
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.