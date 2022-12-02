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14:46, 2 декабря 2022Россия

Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в России фиксируется рост заболеваемости COVID-19

Фото: Thomas Peter / Reuters

В России фиксируется рост заболеваемости COVID-19 и ОРВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, россиянам необходимо своевременно вакцинироваться от вирусных заболеваний и минимизировать социальные контакты. Кроме того, Мурашко отметил, что каждому заболевшему необходимо уходить на больничный, чтобы не стать источником распространения болезни.

«Да, идет рост заболеваемости, и подъем идет заболеваемости COVID-инфекцией, идет подъем заболеваемости гриппом, но также циркулирует еще ряд вирусов, в целом подъем заболеваемости отмечаем в ряде субъектов», — заявил он.

При этом министр отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране остается под контролем.

В Роспотребнадзоре отмечали, что по состоянию на 29 ноября 2022 года в России за 47-ю неделю зарегистрировано почти 39 тысяч случаев заболевания COVID-19. Показатель заболеваемости на 7 процентов превысил показатели предыдущей недели

Ранее сообщалось, что управление Роспотребнадзора по Калининградской области призвало жителей региона вернуться к ношению масок в общественных местах на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ.

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Марк Леонов
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