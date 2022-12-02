В Дагестане состоится ночной забег «Огни Дербента»

В ночном забеге «Огни Дербента»10 декабря примут участие несколько сотен человек

В Дагестане несколько сотен человек примут участие в ночном забеге «Огни Дербента». Мероприятие состоится в субботу, 10 декабря, сообщает ТАСС.

«10 декабря несколько сотен участников посетят древнейший город страны, расположенный на берегу Каспийского моря, чтобы принять участие в ночном забеге "Огни Дербента" от опытных организаторов спортивных мероприятий из команды Wild Trail», — сообщили в городской администрации.

При этом отмечается, что особенностью забега станет то, что старт и финиш расположены на территории крепости Нарын-Кала, а маршруты дистанций проходят по старому городу. Перед началом каждый участник получит стартовый пакет с подарками от партнеров и настоящий налобный фонарик.

«Бежать участники будут по ночным улицам, освещенным яркими огнями, что создаст неповторимую атмосферу и подарит незабываемые впечатления», — рассказали в пресс-службе, добавив, что каждому финишеру вручат памятную медаль с запоминающимся дизайном и угостят ужином из блюд национальной кухни.

Ранее стало известно, что в Дербенте отреставрируют часть северной крепостной стены. Уточняется, что речь идет об участке стены между воротами Джарчи-капы и Кырхляр-капы, который был признан аварийным по итогам обследования памятника.